Premio Letterario Int.le “Antonia Pozzi: vertigine e malinconia di una grande poetessa”: come partecipare

Promotori: Caterina Silvia Fiore (ideatrice del Premio) e Associazione di promozione socialeDIDIARIO

in collaborazione con la BICAMERALE CULTURA E ADOLESCENZA con il patrocinio dei Comuni di Pasturo (LC) – Arese (MI) – Turi (BA) – Roseto degli Abruzzi (TE) Viene istituito il Premio Internazionale di Letteratura e poesia qui di seguito denominato:



PREMIO INTERNAZIONALE DI LETTERATURA

“PER TROPPA VITA CHE HO NEL SANGUE”

ANTONIA POZZI: VERTIGINE E MALINCONIA DI UNA GRANDE POETESSA

PRIMA EDIZIONE

SCADENZA 10 APRILE 2017

1) Il Premioè suddiviso in quattro sezioni: a) Racconto breve inedito* (max 3 Cartelle) b) Poesia inedita* (max 30 versi) c) Sezione giovani under 18 per la poesia e la narrativa Il tema per le scuole è il seguente: IL MAL D’ESSERE:IL DISAGIO FISICO E PSICOLOGICO – d) VIDEOPOESIA

* per inedito si intende mai pubblicato su cartaceo con codice ISBN

Le videopoesia dovranno essere inviate con link e preventivamente pubblicate sul canale youtube.

2) Modalità di Partecipazione: Gli Autori possono partecipare a tutte e quattro le sezioni e per ciascuna sezione con una sola opera. Quota d’iscrizione euro 10,00 per spese di segreteria da versare tramite versamento sul c/c presso la CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE CREDITO COOPERATIVO IBAN IT 87 Z0846941440000000034458

SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE LE OPERE PROVENIENTI DA STATI ESTERI E GLI AUTORI UNDER 18. LE OPERE DEGLI AUTORI ESTERI DEVONO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA GIA’ TRADOTTE. Per ogni opera presentata e, nell’eventualità che lo stesso autore partecipi anche ad altre sezioni, le spese di segreteria saranno di 5 euro per ogni sezione ulteriore. Gli elaborati dovranno pervenire in allegato in duplice copia, una anonima e quindi contenente la sola opera e titolo, l’altra contenente anche il nome dell’autore, insieme alla ricevuta di versamento delle spese di segreteria, al seguente indirizzo di posta elettronica: antoniapozzipremio@gmail.com Nel corpo della-mail dovranno essere inseriti i dati anagrafici del partecipante. Liberatoria per il trattamento dei dati personali in relazione alla legge DL 196/2003.

3) Esclusione: La mancanza dei dati anagrafici, nonché l’assenza della liberatoria per il trattamento dei dati personali in relazione alla Legge 675/96 art.10 comporterà la non accettazione dell’iscrizione. Ogni elaborato deliberatamente offensivo e volgare verrà immediatamente escluso dal concorso.

4) La Giuria: La giuria è composta da noti esponenti del campo letterario nazionale: Lorena Marcelli(Scrittrice) Antonella Caprio (Scrittrice e autrice di testi teatrali e cinematografici) Lorenzo Spurio (Poeta e critico letterario) Mirella Musicco (Poetessa); Presidente di giuria senza diritto di voto: Caterina Silvia Fiore

La Giuria stilerà una lista di finalisti che verranno informati personalmente dall’Organizzazione e invitati alla cerimonia di premiazione finale.

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

5) Premi: Per ogni sezione ci saranno un primo, un secondo e un terzo classificato I premi consisteranno per le prime posizioni in targhe e onorificenze. Per le opere più meritevoli sono previsti premi speciali e menzioni di merito.

6) Termine del concorso: gli elaborati dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 24 del 10APRILE 2017

7) Premiazione:

La cerimonia di premiazione si terrà SABATO 3 GIUGNO 2017 alle ore 17 nella nuovissima sala polivalente della NUOVA BIBLIOTECA DI ARESE (MILANO) con la presenza delle autorità locali.

Per le scuole si terrà una seconda cerimonia di premiazione SABATO 10 GIUGNO 2017 ALLE ORE 18 PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE DEL COMUNE DI TURI (BA) per agevolare gli spostamenti dei partecipanti provenienti dalle varie regioni.

Per tutte le informazioni inerenti il premio rivolgersi al seguente indirizzo:

antoniapozzipremio@gmail.com



L’Organizzazione



Per informazioni:

Caterina Silvia Fiore

Via Bellini, 40 . Lainate (MI)

Tel: 3459936243

Email: almaviva1957@gmail.com