Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Inedita dedicato a Nika Georgievna Turbina

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA INEDITA

“NIKA TURBINA”

(17-12-1974/ 11- 05 – 2002)

PRIMA EDIZIONE 2019

PRIMO PREMIO: CONTRATTO DI EDIZIONE GRATUITO

REGOLAMENTO

Caterina Silvia Fiore (ideatrice e presidente del premio) e Eugraphia Edizioni, con la collaborazione del Comune di Arese (MI) e il contributo delle Associazioni Culturali “ElleEmme”, “Sentieri diVersi”, “Africa Solidarietà Onlus” e della Casa Editrice AV Editoria, bandiscono la prima edizione del Premio Letterario Internazionale qui di seguito denominato PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA INEDITA

“NIKA TURBINA” con scadenza fissata al 20-11-2019.

Il Premio è suddiviso in 3 sezioni: POESIA SINGOLA INEDITA – SILLOGI INEDITE – NARRATIVA BREVE INEDITA

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Ogni autore può partecipare a tutte le sezioni versando un contributo di 10 Euro per tasse di segreteria.

GLI AUTORI POSSONO PARTECIPARE A TUTTE LE SEZIONI PAGANDO SOLO 5 EURO PER LE SEZIONI AGGIUNTIVE ALLA PRIMA .

GLI AUTORI RESIDENTI ALL’ESTERO E I MINORI SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Gli autori possono effettuare il pagamento della tassa d’iscrizione attraverso bonifico su POSTEPAY intestato a : CATERINA SILVIA FIORE – C.F: FRICRN57L47F205K, scrivendo nella causale “ partecipazione prima edizione premio NIKA TURBINA 2019 – IBAN: IT33K3608105138294758894765.

Gli elaborati dovranno pervenire in allegato anonimo, quindi contenente la sola opera e titolo, mentre nel corpo della mail dovranno essere scritti i dati anagrafici dell’autore, nome e cognome, indirizzo e numero di cell, TITOLO DELL’OPERA E SEZIONE, insieme alla ricevuta di versamento delle spese di segreteria e inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: premionikaturbina@gmail.com

NON E’ NECESSARIA LA LIBERATORIA, IL SOLO INVIO DELL’OPERA FORNISCE TACITO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SOLI FINI DEL CONCORSO.

SARANNO ESCLUSE LE OPERE CHE SI SONO CLASSIFICATE NEI PRIMI TRE POSTI IN ALTRI CONCORSI.

GIURIA

La giuria sarà composta da poeti, scrittori e giornalisti del panorama letterario nazionale, la cui composizione verrà comunicata alla chiusura del bando.

PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 15 marzo 2020 alle ore 16:00 presso il Teatro dell’Agorà di Arese (MI) in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla Poesia.

PREMI

Il primo classificato per ogni sezione riceverà un contratto di pubblicazione gratuito che non riguarderà necessariamente l’opera vincitrice ma anche opere in divenire. Verranno assegnate inoltre targhe e diplomi ai finalisti.

IMPORTANTE:

GLI AUTORI CLASSIFICATI NEI PRIMI TRE POSTI DOVRANNO NECESSARIAMENTE ESSERE PRESENTI ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE, ANCHE CON DELEGA, PENA LA MANCATA ASSEGNAZIONE DEL PREMIO.

L’Organizzazione