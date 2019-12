IV Premio “Antonia Pozzi – Per troppa vita che ho nel sangue” a Pasturo – il bando

Caterina Silvia Fiore (ideatrice e presidente del premio) con il patrocinio dei Comuni di PASTURO (LC) E ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) bandisce la quarta edizione del Premio Letterario Internazionale qui di seguito denominato:

PREMIO INTERNAZIONALE DI LETTERATURA

“PER TROPPA VITA CHE HO NEL SANGUE”

ANTONIA POZZI: IL CANTO DELL’AMORE NEGATO

QUARTA EDIZIONE

SCADENZA : 20 FEBBRAIO 2020

LE ASSOCIAZIONI CULTURALI , VERBUMLANDI-ART di Galatone (Lecce), EUTERPE di Jesi (Ancona) e LA REVE ET LA VIE, CONTRIBUIRANNO CON IL LORO PATROCINIO ALL’ASSEGNAZIONE DEI PREMI.

LA STRADA PER BABILONIA EDIZIONI , CASA EDITRICE TASSATIVAMENTE NON A PAGAMENTO, ASSEGNERA’ UN CONTRATTO DI EDIZIONE ALL’AUTORE/AUTRICE SELEZIONATO DALLA CASA EDITRICE E DALLA PRESIDENZA.

IL PREMIO E’ SUDDIVISO IN QUATTRO SEZIONI:

POESIA SINGOLA ( EDITA E INEDITA) DA UNA A TRE POESIE MASSIMO

NARRATIVA BREVE ( ESCLUSIVAMENTE INEDITA) MASSIMO 15 CARTELLE

VIDEOPOESIA: ogni autore può presentare una sola videopoesia ( non è necessario che sia inedita)

SAGGISTICA (sezione dedicata alla poetessa Antonia Pozzi):

si può partecipare con un saggio, un articolo, una dissertazione critica di tipo scientifico, uno stralcio di una monografia o tesi di laurea su Antonia Pozzi, donna e/o poetessa.

Saranno graditi elaborati tesi a indagare:

le fasi dell’esistenza della donna, anche per mezzo dei diari e dei carteggi

la contestualizzazione storica della sua figura

le frequentazioni letterarie e il contesto storico letterario

le influenze da lei ricevute e da lei prodotte su intellettuali che l’hanno riletta, amata e approfondita

il suo legame con Pasturo, la Grigna e la Valsassina

i suoi interessi extra letterari, la fotografia, l’alpinismo e gli sport da lei praticati

La sezione sarà curata dal critico letterario e poeta Lorenzo Spurio.

I testi dovranno avere una lunghezza compresa tra le due e le dieci pagine word, utilizzando il formato A4 con carattere TIMES NEW ROMAN corpo 12

Modalità di Partecipazione:

Gli Autori possono partecipare a tutte e quattro le sezioni.

Quota d’iscrizione euro 10,00 per spese di segreteria da versare tramite bonifico su:

Postepay n. 5333 1710 4027 5469 – IBAN: IT33K3608105138294758894765 – INTESTATO A CATERINA SILVIA FIORE – C.F. FRICRN57L47F205K

Oppure attraverso ricarica su carta postepay n. 5333171040275469 intestata a CATERINA SILVIA FIORE

Nell’eventualità che lo stesso autore partecipi anche ad altre sezioni, le spese di segreteria saranno ridotte a sole 5 euro per ogni sezione ulteriore alla prima.

Gli elaborati dovranno pervenire in allegato anonimo ,quindi contenente la sola opera e titolo, per chi invia tre poesie queste vanno scritte su un unico foglio, separate solo dal titolo, mentre NEL CORPO DELLA MAIL dovranno essere scritti i dati anagrafici dell’autore, nome e cognome, indirizzo e numero di cell, TITOLO DELL’OPERA E SEZIONE, insieme alla ricevuta di versamento delle spese di segreteria e inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:

antoniapozzipremio@gmail.com

Per la sezione videopoesia:

inviare link dell’opera (preventivamente pubblicata su youtube e della lunghezza massima di 3 minuti) inserendolo nel corpo della mail.

2) Il corpo della mail dovrà contenere la liberatoria per il trattamento dei dati personali in relazione alla legge sulla privacy.

LA PARTECIPAZIONE E’ APERTA ANCHE AGLI AUTORI RESIDENTI ALL’ESTERO, PURCHE’ LE OPERE VENGANO INVIATE GIA’ TRADOTTE IN LINGUA ITALIANA.

AUTORI ESTERI E MINORI ( ACCOMPAGNATI DA FIRMA DEI GENITORI) POTRANNO PARTECIPARE GRATUITAMENTE.

3) Esclusione:

La mancanza dei dati anagrafici, nonché l’assenza della liberatoria per il trattamento dei dati personali comporterà la non accettazione dell’iscrizione.

Ogni elaborato deliberatamente offensivo e volgare verrà immediatamente escluso dal concorso.

4) La Giuria

La giuria sarà composta da scrittori, poeti, saggisti e giornalisti del panorama letterario nazionale

Presidente di giuria con diritto di voto: Lorenzo Spurio (poeta, saggista, presidente Ass. Culturale Euterpe di Jesi)

Giovanni Gentile (poeta, scrittore, presidente del premio nazionale Memorial Miriam Sermoneta)

Mirella Musicco (poetessa)

Chiara Pasetti (giornalista, autrice di testi teatrali, saggista, presidente dell’associazione culturale LA REVE ET LA VIE)

Stefano Caranti (poeta e videomaker)

Giancarlo Giambra (videomaker)

La Giuria stilerà una lista di finalisti che verranno informati personalmente dall’Organizzazione e invitati alla cerimonia di premiazione finale.

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

Premi:

Per ogni sezione ci saranno un primo, un secondo e un terzo classificato-

COME PER LE SCORSE EDIZIONI, VERRA’ ASSEGNATO IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO DELLA ROSA D’ARGENTO, DA PARTE DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, ALL’AUTORE O AUTRICE CHE SI SARA’ DISTINTO PER L’IMPEGNO A LIVELLO SOCIALE E CULTURALE ESPRESSO ATTRAVERSO LA SUA OPERA.

Per le opere più meritevoli sono previsti premi speciali e menzioni di merito.

Gli elaborati dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 24 del 20 febbraio 2020

PREMIAZIONE



La cerimonia di premiazione si terrà ENTRO IL 20 DI GIUGNO 2020 , LA DATA ESATTA VERRA’ COMUNICATA ALLA CHIUSURA DEL BANDO, NEL COMUNE DI PASTURO, PRESSO IL TEATRO COLOMBO, IN PRESENZA DELLE AUTORITA’ RAPPRESENTANTI IL COMUNE (assessore alla cultura e sindaco)

PRECEDERA’ LA CERIMONIA UN SUGGESTIVO PERCORSO POETICO LUNGO LE STRADE DI PASTURO, DEDICATO ALLA GRANDE POETESSA ANTONIA POZZI.

PER L’OCCASIONE VERRA’ APERTA ALLE VISITE LA CASA MUSEO DELLA POETESSA.

La consegna dei premi prevede necessariamente la presenza dell’autore vincitore, o suo delegato, in quanto i premi non verranno consegnati a domicilio, tranne i relativi diplomi, che potranno essere inviati previo pagamento delle spese di spedizione.

L’ORGANIZZAZIONE, QUALORA SI RENDA NECESSARIO, SI RISERVA IL DIRITTO DI PORTARE VARIAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO E AL PIANO PREMI.

Per tutte le informazioni inerenti il premio inviare una mail al seguente indirizzo:

presidente.premio@gmail.com

Per invio opere al premio:

antoniapozzipremio@gmail.com

Il bando può essere reperito anche sul sito http://www.concorsiletterari.net

VIDEO ANTEPRIMA