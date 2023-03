“Genova di tutta la vita (Faber, la Musica, la Poesia…)” il 12/03/2023 a Ripi, regia di Amedeo Di Sora

La “Compagnia Teatro dell’Appeso” presenterà il 12 marzo 2023, alle ore 18:00, presso il Teatro Comunale Vittorio Gassman di Ripi, in Piazza Luciano Manara, lo spettacolo “Genova di tutta la vita (Faber, la Musica, la Poesia…” da un’idea di Amedeo di Sora e Federico Palladini. Voce cantante e recitante: Amedeo di Sora. Voce cantante e chitarre: Federico Palladini. Regia: Amedeo di Sora.

Questo recital concerto, il cui titolo riprende un verso del poeta Giorgio Caproni, intende essere al tempo stesso un tributo a Genova intesa come paesaggio dell’anima e come fulcro e cuore di una patria comune, il Mediterraneo, e a Fabrizio De André, che della sua città si è profondamente nutrito e che ha più volte e variamente cantato. Ma il tributo si fa più ampio, inglobando poeti come lo stesso Caproni, Montale, Sbarbaro, Campana e Saba e cantautori come Paoli, Conte, Lauzi e Tenco.

Amedeo di Sora e Federico Palladini, da gran tempo cultori e interpreti dell’indimenticabile Faber, per la prima volta saranno insieme sul palcoscenico per ricordare e ripensare un grande artista e una temperie culturale che meritano, a maggior ragione oggi, in questo “universo orrendo” in cui siamo destinati a vivere, una rinnovata riflessione e una non accademica partecipazione.

Biglietto: euro 8,00.