Per Novella Torregiani. Ricordando la poetessa di “Stelle de maru”

An Angel in the City

ULTIMO FIORE – poesia di Novella Torregiani

Dischiude la terra intorno

braccia di carbone:

amaro sortilegio

-ombra infernale-

la terra-nido è arido deserto.

Stremati i miseri amanti:

nella buia landa

le porge il fiore di speranza

inutilmente.

S’innalza giammai rassegnato

il giovine amante

al cielo di catrame

grida maledizioni.

Spegne amore anelito vitale:

muore l’ultimo rosso fiore.

Cara, carissima Novella, ci siamo conosciute qui, nel blog, circa 10 anni fa: la poesia e l’amore per Giacomo Leopardi ci accomunava, e tu, recanatese, eri

dal cuore sempre giovane e dagli occhi pieni di poesia, quella poesia che ti veniva facile, spontanea, diretta, insieme alle altre arti che padroneggiavi con maestria.

Ecco, Maestra è la parola che ti si addice. Non posso credere che te ne sia andata in un giorno di quasi primavera come questo, tra il profumo della brezza marina eil vento tra i monti della tua terra tanto amata, confortata…