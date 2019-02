Premio Letterario “Il Calamaio d’Argento: Universo in Versi” II edizione – il bando

Premio dedicato alla Poesia

che si svolgerà durante la Mostra Premio d’Arte pittorica

“Le Tre Signorie di Calcata”

VI edizione

Palazzo Baronale di Calcata (VT)

Il Premio Calamaio d’Argento nasce per dedicare il giusto tributo ad una delle arti maestre: La Poesia

L’Associazione A.L.B.A. da anni promuove l’arte della Pittura e da tempi più recenti valorizza nuovi poeti che, attraverso i versi desiderano parlare al cuore di chi ascolta con i colori dell’anima. Per poterlo fare al meglio ha affidato la promozione della Poesia allAssociazione Culturale “La Grotta degli Artisti” di Grottaferrata che curerà il premio letterario “Il Calamaio d’Argento: Universo in Versi”.

REGOLAMENTO

Al Premio possono partecipare tutti gli autori aventi la maggiore età e cittadinanza di un paese europeo.

Il Premio é suddiviso in due sezioni :

A: Poesia a tema LIBERO

B: Poesia a tema “I colori sono le ali della poesia”

1 – Ogni autore può partecipare ad una o entrambe le categorie presentando una o due poesie per ciascuna categoria.

2 – Le poesie presentate possono essere inedite o edite, in quest’ultimo caso l’importante è che non si siano classificate ai primi 3 posti in altri concorsi similari.

3 – La lunghezza massima di ogni poesia non dovrà superare i 30 versi.

4 – Le poesie devono essere originali e composte dall’autore che le presenta; non sono ammessi adattamenti o estratti da altre poesie.

5 – Non saranno presi in considerazione i testi scorretti grammaticalmente.

6 – Verranno cestinate le opere che per argomenti trattati risultino, a insindacabile giudizio della commissione poetica, contrarie alla morale o incitanti la violenza, l’illegalità e le discriminazioni razziali, religiose e sessuali. L’autore solleva in ogni caso il Premio (e dunque le Associazioni A.L.B.A. e La Grotta degli Artisti) da ogni responsabilità per reclami di qualsiasi natura presentati da terzi, compresi quelli sulla paternità dell’opera della quale dichiara, con la presentazione, di possederne i diritti.

7- L’autore deve compilare il modulo di partecipazione al concorso con relativa dichiarazione di paternità per ogni opera presentata, attestando di possederne i diritti (vedi scheda allegata al regolamento)

8- Gli autori selezionati come finalisti saranno contattati per tempo dall’organizzazione o via e-mail o telefonicamente.

9 – La quota di partecipazione alle spese di organizzazione, lettura e segreteria è di € 10,00 per categoria , che potranno essere versati tramite bonifico :

Causale : Premio di Poesia “Il Calamaio d’Argento: Universo in Versi”

IBAN : IT66 C031 2705 0740 0000 0002 441

Banca UNIPOL Filiale 167 ROMA AGRICOLA

intestato all’Associazione Culturale “La Grotta degli Artisti”

10- Le Associazioni Culturali “A.L.B.A.” e “La Grotta degli Artisti” prevedono la realizzazione di un libro edito in cui saranno inserite le opere pittoriche in concorso e le poesie dei finalisti. Pertanto è necessaria l’autorizzazione per la pubblicazione dei testi all’interno del libro, firmando il consenso nella scheda di adesione allegata al bando.

11 – Entro e non oltre il 23 Marzo 2019 ogni autore dovrà inviare in allegato all’indirizzo e-mail lagrottadegliartisti@outlook.it, con oggetto “Premio Internazionale di Poesia Il Calamaio d’Argento: Universo in Versi”, la seguente documentazione:

• I testi poetici in forma anonima

• La scheda di adesione e di paternità dei testi compilata in ogni sua parte, firmata e scannerizzata

• La ricevuta scannerizzata di avvenuto pagamento per le spese di segreteria

12 – Le poesie saranno selezionate da una Giuria di esperti in campo letterario e artistico il cui giudizio è insindacabile. I nomi dei giurati saranno resi noti il giorno della premiazione. I membri della Giuria ed i loro familiari non potranno partecipare al Premio.

13 – Per ciascuna delle categorie verranno assegnati:

Primo premio – Targa , Attestato , Libro Edito Evento

Secondo premio – Targa , Attestato , Libro Edito Evento

Terzo premio – Targa , Attestato , Libro Edito Evento

Diploma d’Onore al IV e al V classificato – Medaglia , Attestato

Menzione di merito al VI e VII classificato – Medaglia , Attestato

Il Presidente dell’Associazione Culturale “La Grotta degli Artisti” e i Giurati si riservano di attribuire premi speciali alle poesie ritenute meritevoli aldilà dei finalisti di ogni categoria.

Un riconoscimento di partecipazione verrà dato a tutti i poeti presenti alla manifestazione.

I premi possono essere spediti all’indirizzo desiderato dall’artista, dietro pagamento della quota di spedizione prevista dal trasportatore.

14 – La Premiazione avverrà Sabato 4 Maggio alle ore 10 nel Palazzo Baronale di Calcata.

All’assegnazione del Premio interverranno le Istituzioni Locali.

Le Associazioni Culturali A.L.B.A e “La Grotta degli Artisti” ringraziano i Signori Poeti.

Per maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail lagrottadegliartisti@outlook.it

il sito web dell’Associazione Culturale “La Grotta degli Artisti” https://swite.com/lagrottadegliartisti

oppure si può consultare il gruppo Facebook “Associazione Culturale La Grotta degli Artisti”

o il sito web dell’Associazione Culturale A.L.B.A. http://www.albadeorum.org/

Premio Internazionale di Poesia

«Il Calamaio D’Argento: Universo in Versi»

Scheda di adesione

da compilare e allegare agli elaborati.

Spett.le Associazione Culturale La Grotta degli Artisti

Io sottoscritto/a………………………………………………

nato/a a………………….il………………..

residente a………………………………………………… CAP…………………………………..

Via……………………………………………………………………………. N…………………….

Prov………………………………………………… Tel……………………………………………

Email …………………………………………………………………………………..

presa visione del Regolamento, dichiaro di voler aderire al

Premio di Poesia “Il Calamaio D’Argento: Universo in Versi” all’interno della Mostra Premio d’Arte Pittorica “Le tre Signorie di Calcata 2019” da voi indetto.

A tal fine invio la/le poesie dal titolo:

Sez. A)

1………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………

Sez. B)

1………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………

Con la presente dichiaro sotto la mia responsabilità che i testi da me portati in concorso sono

frutto del mio ingegno e, pertanto, solo il sottoscritto può vantarne ogni diritto.

Con la partecipazione al concorso la proprietà intellettuale dell’elaborato rimane al

sottoscritto, ma acconsento all’utilizzo dello stesso, senza nulla pretendere, nell’ambito

delle manifestazioni culturali collegate al concorso.

Inoltre con la partecipazione accetto incondizionatamente il regolamento del concorso e

acconsento all’utilizzo dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Autorizzo sin da ora, senza nulla pretendere o dovervi, a qualsiasi titolo, la pubblicazione delle

poesie inviate.

Autorizzo che le seguenti poesie possano essere pubblicate sotto Licenza Creative Commons:

è possibile riprodurla, distribuirla, rappresentarla o recitarla in pubblico, a condizione che non

venga modificata od in alcun modo alterata, che venga sempre data l’attribuzione all’autore/autrice,

e che non vi sia alcuno scopo commerciale.

Data

Firma