Concorso “Poesia nel borgo” di Montignano di Senigallia (III ediz.)

CONCORSO “POESIA NEL BORGO” – III EDIZIONE

MONTIGNANO DI SENIGALLIA (AN)

Organizzato da :

LA BIBLIOTECA COMUNALE “ LUCA ORCIARI “

ASSOCIAZIONE PROMOTRICE MONTIGNANESE

CENTRO SOCIALE ADRIATICO

CON IL PATRICINIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Il bando è rivolto a tutte le persone aventi compiuto la maggiore età (18 anni) allo scadere del seguente bando 30-04-2017.

Tipologia degli elaborati: poesia inedita (massimo 36 versi compresi gli spazi salto riga)

il concorso sarà diviso in tre ( 3 ) sezioni A – B ­– C

A – poesia in lingua italiana (adulti dai 26 anni di età in poi)

B – poesia dialettale seguita da traduzione il lingua (questa sezione possono partecipare anche i giovani)

C – poesia in lingua italiana giovani età compresa fra 18 ai 25 anni (età da compiersi entro il 30-04-2017 )

Ogni candidato può concorrere con n° 2 poesie per sezione.

È possibile partecipare, anche con un’opera in lingua italiana ed un’opera dialettale (per i giovani dai 18 ai 25 anni l’importo anche in questo caso è di 10€)

Livello metrico e ritmico delle opere libero.

Le poesie non dovranno essere mai state premiate nelle prime tre posizioni di altri concorsi nazionali ed internazionali.

Tema: Libero

Modalità di partecipazione: Ogni opera dovrà essere inviata via informatica

all’indirizzo di posta montignanopoesie@libero.it – per chi trovasse difficoltà

Inviare il cartaceo al seguente indirizzo: Biblioteca “Luca Orciari”

Via Del Campo Sportivo,1/3 – 60019 Marzocca di Senigallia ( AN )

Inserendo all’interno del plico oltre alle poesie ed i dati personali dell’autore la copia del pagamento effettuato, (oppure direttamente la quota in contanti in busta chiusa) Farà fede il timbro postale

Generalità da specificare nell’email: nome, cognome, età, indirizzo, telefono, email,

aggiungere la copia del cedolino del versamento eseguito in WORD o PDF

Gli elaborati inviati per il concorso non saranno restituiti.

inviare le poesie con tipo carattere Times New Roman dimensione carattere12.

Per la sezione B dovranno essere allegate le traduzioni in lingua italiana e sarà utile come valido supporto non obbligatorio allegare una registrazione in Windows Media Audio (WMA) per una più approfondita valutazione del testo poetico.

Quota d’iscrizione:

è richiesto un contributo di partecipazione, quale tassa di lettura, di 15,00 € per le sezioni A e B, per la sezione C

il contributo richiesto è di 10€

(l’importo è valido per n° 2 poesie) da versare sul Conto Corrente Bancario

IBAN IT 29 V 08839 21301 000050150650 BANCA SUASA CREDITO COOPERATIVO,

FILIALE DI MARZOCCA Intestato: ASSOCIAZIONE PROMOTRICE MONTIGNANESE

Strada della Grancetta s.n. MONTIGNANO DI SENIGALLIA (AN)

Causale: partecipazione al concorso letterario nazionale “ La poesia nel borgo”

Scadenza invio file: 30-04-2017

GIURIA : la giuria del Premio, il cui giudizio è inappellabile, sarà costituita: da critici d’arte e letterari, poeti scrittori…

i cui nomi saranno resi noti durante la premiazione.

Premi: per ogni sezione

1° CLASSIFICATO = targa o coppa + pergamena

2° CLASSIFICATO = targa o coppa + pergamena

3° CLASSIFICATO = targa o coppa + pergamena

Saranno, inoltre, assegnate: menzioni speciali e menzioni d’onore

a discrezione delle associazioni e della giuria, tutti i partecipati riceveranno attestato di partecipazione.

La cerimonia della premiazione si svolgerà il 19-08-2017 in Montignano di Senigallia AN – Nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di Montignano, o, in caso di cattivo tempo all’interno della medesima Chiesa.

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Apertura della serata conclusiva:

inizio alle ore 18,15

eventuali comunicazioni saranno inviate tramite posta elettronica, saranno comunque visibili sui gruppi Facebook (Amici della Biblioteca “Luca Orciari” – POESIA E COLORI – RIME DI MARE – LE PAROLE RACCONTANO – LUCE- I FIORI DELLA VITA – SEMPLICEMENTE POETI ed altri)

È possibile contattare per informazioni montignanopoesie@libero.it

Elvio Angeletti al n° 366 8642034

Biblioteca “ Luca Orciari” 071 698046 mail bibl07comune.senigallia.an.it nei seguenti orari dal lunedì al venerdì 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00

Il presidente dell’Associazione Promotrice Montignanese Elio Mancinelli

Il presidente del Centro Sociale Adriatico Claudio Costantini

Il presidente del Premio Elvio Angeletti

Presidente onorario – Prof.ssa Renata Sellani

Montignano di Senigallia lì 31-10-16

Scheda di partecipazione

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso. Alla scheda va, inoltre, allegata l’attestazione del pagamento della relativa tassa di lettura e il tutto va inviato a entro e non oltre il 30-04-2017.

Nome/Cognome ________________________________________________________________

Residente in via ____________________________________Città________________________

Cap _____________________ Prov. _______________ Tel. ____________________________

E-mail _____________________________

Partecipo alla sezione:

□ A –Poesia in lingua

□ B – Poesia dialettale

□ C – Poesia Giovani (□ Poesia in lingua italiana □ Poesia dialettale □ Poesia in lingua e dialettale)

titolo/i delle opere_________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Firma________________________________ Data ______________________________

□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo del Concorso in oggetto.

□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.

□ Autore inscritto alla SIAE □ Autore non inscritto alla SIAE

Firma_________________________________ Data _____________________________