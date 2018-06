III Edizione del Premio Letterario “Accendi le parole”, a cura di Xilema Srl

PREMIO LETTERARIO XILEMA“ACCENDI LE PAROLE” III EDIZIONE

Xilema s.r.l. indìce la terza edizione del concorso di poesia“ACCENDI LE PAROLE”. Il concorso è aperto a tutti.

Art. 1

Sezioni–Il premio si articola in due sezioni a tema libero, in lingua italiana:

A) Poesia – lunghezza massima 40 versi

B) Haiku

Art. 2 – Modalità di partecipazione – Ogni concorrente potrà partecipare con una o più opere (edite o inedite)anche se premiate in altri concorsi.

Contributo di partecipazione

È prevista una quota di 10 euro per partecipare con una sola opera e

di ulteriori 5 euro per ogni opera aggiuntiva. Il contributo di partecipazione non verrà restituito in nessun caso.

Il versamento del contributo deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a: Xilemas.r.l.

IBAN IT27K0538703201000001960413

Banca: BPER, indicando nella causale “PREMIO XILEMA ACCENDI LE PAROLE”

Spedizione

Ogni concorrente dovrà inviare per ciascuna opera:

VIA E-MAIL all’indirizzo: accendileparole@xilemasrl.it

1. La SCHEDA DIPARTECIPAZIONE (in allegato) firmata e con i propri dati, specificando

l’autorizzazione al trattamento degli stessi

2. Una COPIA ANONIMA dell’opera in pdf (carattere ARIAL 14, interlinea 1.5)

3. Copia della RICEVUTA DEL BONIFICO effettuato

OPPURE

VIA POSTA all’indirizzo: Xilema s.r.l., via Evaristo Petrocchi 11, 00019 Tivoli Terme (RM)

1. La SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (in allegato) firmata e con i propri dati,specificando

l’autorizzazione al trattamento degli stessi

2. Una COPIA CARTACEA ANONIMA dell’opera (carattere ARIAL 14, interlinea 1.5)

3. Copia della RICEVUTA DEL BONIFICO effettuato

Verrà data conferma dell’avvenuta ricezione esclusivamente via e-mail.

Si rende noto che le opere non verranno restituite.

Art. 3 – Scadenza – 31 luglio2018 (per le spedizioni farà fede il timbro postale).



Art.4 – Tutela dati personali – Ai sensi del D. Lsg. 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e non saranno comunicati o diffusi a terzi a nessun titolo.

I partecipanti acconsentono all’utilizzo dei loro dati personali per le esigenze di svolgimento del concorso e per la pubblicazione, in conformità con quanto prescritto dalla legge n° 675/96 e possono richiedere in ogni momento di cancellare i loro dati dal nostro database elettronico.



Art. 5–Premi

1. I primi classificati di ogni sezione riceveranno un premio del valore di 150 euro

2. I primi tre classificati di ogni sezione riceveranno un premio*

1. Tutti i finalisti riceveranno un attestato

2. L’organizzazione e la giuria si riservano di decidere sull’assegnazione di ulteriori premi alle opere ritenute più meritevoli

3. Un premio speciale verrà assegnato dalla U.N.V.S

* i premi (targhe/coppe) sono offerti dalla Sezione “Ferri-Tudoni-Silla del sole” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport



Ritiro dei premi

Tutti i premi dovranno essere ritirati dai vincitori o potrà essere delegata una

persona di fiducia munita di delega scritta (con copia di un documento di identità). In caso di impedimento dovrà pervenire via e-mail richiesta scritta di spedizione dei premi a carico del richiedente il quale effettuerà un bonifico prima della spedizione.



Art. 6 – Luogo e data della premiazione

La cerimonia di premiazione si svolgerà in autunno (data da definirsi). a Roma in una sede istituzionale



Art. 7 – Partecipazione alla cerimonia

Ciascun partecipante è invitato alla cerimonia di

premiazione.



Art. 8– Giuria

La giuria, la cui composizione sarà resa nota il giorno della premiazione, è formata da persone impegnate nel campo della poesia e della letteratura. Le opere saranno consegnate alla giuria senza i dati anagrafici degli autori in modo da garantire un’imparziale valutazione.



Art. 9– Comunicazioni

La graduatoria dei vincitori si renderà nota solo il giorno della premiazione:i

finalisti saranno avvertiti tempestivamente per e-mail o telefono. Per eventuali comunicazioni contattare il numero 3314434566 o scrivere a accendileparole@xilemasrl.it



Art. 10– Pubblicazioni

Tutte le opere finaliste saranno pubblicate in un’antologia che sarà

consegnata gratuitamente ai finalisti. Sarà possibile prenotare copie aggiuntive a pagamento. L’invio dell’opera costituisce autorizzazione alla pubblicazione.

Per le opere edite allegare dichiarazione di cedimento dei diritti (se presenti) limitatamente alla suddetta pubblicazione.



Art. 11–Esclusioni

Saranno escluse le opere che offendono la morale o che contengono frasi blasfeme o non aderenti al carattere culturale del premio, senza per questo informarne gli autori.

I partecipanti, prendendo parte al concorso, accettano il presente regolamento e dichiarano sotto la propria responsabilità che l’opera inviata è frutto della propria creatività, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. L’inosservanza di una delle disposizioni contenute nel presente bando comporta l’esclusione dal concorso. La partecipazione al premio implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente bando e costituisce autorizzazione alla pubblicazione dell’opera senza nulla pretendere.



Allegato A: Scheda di iscrizione

__L___ sottoscritt___:

Cognome ………………………………………… Nome …………………………………………….

C.F………………………………………………… Nat_ il …………………a…………………………………..

residente a ………………………………………………………Via ………………………………………….. N. ………CAP. ………………………..

Telefono ………………………… Cellulare ……………………………… E-mail………………………………………………………………………

Se minorenne:

Cognome ………………………………………… Nome …………………………………………….(di un genitore)

Firma (leggibile)

Chiede di partecipare al

PREMIO LETTERARIO XILEMA“ACCENDI LE PAROLE” III EDIZIONE

□Nella sezione A(Poesia)

Con l’opera/e

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

□Nella sezione B(Haiku)

Con l’opera/e

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Con la presente autorizzo la pubblicazione delle opere di cui alle sezioni A-B nell’antologia.

Allego: N. __ COPIE, OPERE SEZIONE A□ – B□

Specificare se le opere presentate sono edite o inedite

___________, LI _____________ FIRMA

Come sono venuto a conoscenza del bando (esempio: social, volantini, siti internet specializzati etc)

___________________________________________________________________

Tutela della privacy: autorizzo il trattamento dei miei dati da parte di Xilema s.r.l. ai soli fini del concorso.

Autorizzo il cedimento dei diritti limitatamente ai fini del concorso. Xilema non cederà a terzi i dati dei partecipanti.