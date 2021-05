Articolo di Lorenzo Spurio

Nel giro di pochi mesi sono giunte due grandi soddisfazioni per la poetessa romana e grande animatrice culturale Anna Manna Clementi che, sull’onda del successo di sue iniziative definite maratone de “I Grandi dialoghi nel web”, ha riscosso il plauso e la considerazione ammirata del Capo dello Stato, Sergio Mattarella e del Pontefice Francesco.

A identificare questo valido progetto di promozione e di autentico coinvolgimento sociale nato dalla Manna in periodo di pandemia è stata un’impressiva fotografia ad opera del compianto fotografo d’arte Giulio Bianca che ritrae un particolare, leggermente sfumato e reiterato come in una tecnica futurista che attribuisce un valore cinetico all’immagine, i celebri Angeli del Lungotevere. Foto che risultò premiata nel 2003 presso l’Archivio di Stato di Roma dal famoso Luciano Luisi, Presidente della Giura del Premio “Dall’emozione all’immagine”, nell’ambito della mostra della Pittrice Mines Preda De Carolis “Colori tra i versi a Sant’Ivo”.

L’idea di questo progetto completamente virtuale – come ha spiegato Anna Manna – è sorta perché in quel periodo della tremenda seconda ondata del Coronavirus avevamo necessità di un confronto e di un colloquio con l’altro che ci consentisse di non deprimerci e staccarci dal mondo, facendoci sentire meno soli, ancora attivi e promettenti d’idee, resilienti e combattivi. Per continuare a coltivare l’amore per i libri, per lo studio degli autori, la conoscenza delle rispettive produzioni poetiche e cercare di minimizzare il senso di straniamento dal contesto che, invece, ci vedeva obbligati a rispettare le regole del distanziamento (e della reclusione). L’iniziativa è andata nel segno del «confronto e scambio culturale tra la grande letteratura e il poeta magari di provincia, tra la grande città e i piccoli centri. In un dialogo che azzera le distanze e arricchisce. La risposta su Facebook è stata, direi, clamorosa!».

Ed in effetti risulta impossibile non rispondere – e sentirsi particolarmente avvinti e coinvolti – dal grande entusiasmo di una fucina di idee come Anna Manna, dalla sua profonda passione in tutto ciò che con grande slancio, simpatia e profonda capacità fa, permettendoci di intervenire nelle sue ricche iniziative. Sono state così moltissime le adesioni che ne sono derivate, tra grandi firme (tra cui Marcia Theophilo, Corrado Calabrò e Renato Minore, solo per citarne alcuni), gli aquilani grande vanto nazionale Mario Narducci, Liliana Biondi, Clara Di Stefano, Maria Rita Magnante, i romani Jole Chessa Olivares, Daniela Fabrizi, Eugenia Serafini, Ruggero Marino, le poetesse siciliane Maria Morganti Privitera e Giulia Maria Sidoti e numerosi altri ancora. Hanno aderito anche giornalisti (tra cui Tiziana Grassi e Selene Pascasi), docenti universitari (Luisa Bussi e Beppe Contini), artisti poliedrici come Antonella Pagano. Un nutrito elenco di presenze della scena letteraria e artistica nazionale tra cui pure vanno citati anche Anna Maria Giancarli, Giuseppe Nasca, Augusta Romoli, Sandro Costanzi e Franco Leone.

In particolare la recente maratona declinata all’adesione dei poeti nel contesto della Giornata Mondiale della Povertà (15 novembre 2020) ha visto la pubblicazione sul web di un vasto numero di testi poetici di autori che, sull’onda di un tema endemico e cruciale quale quello della miseria globale, non hanno rinunciato di dire la propria. Le poesie, opportunamente raccolte da Anna Manna e stampate su carta pergamenata, sono state così inviate all’attenzione della Segreteria di Stato Vaticana quale destinatario privilegiato il Santo Padre. Nel pregevole fascicolo erano presenti testi dei poeti (in ordine alfabetico): Liliana Biondi, Corrado Calabrò, Jole Chessa Olivares, Beppe Contini, Clara Di Stefano, Daniela Fabrizi, Dante Fasciolo, Marilena Ferrone, Rosa Giordano, Maria Rita Magnante, Anna Manna, Maria Morganti Privitera, Mario Narducci, Giuseppe Nasca, Lidia Popa, Eugenia Serafini, Lorenzo Spurio e Vittoria Tomassoni.

I poeti che hanno partecipato alla Maratona poetica #igrandidialoghinelweb# in questa importante giornata, hanno fermamente inteso, attraverso la poesia, prendere parte all’iniziativa virtuale (e ideale) con il contributo attento all’indagine e alla trattazione del sofferto tema della povertà nel mondo. La curatrice Manna ha osservato che tali testi poetici erano in grado di svelare e proporre versi quale approfondimento psicologico e sentimentale verso una tematica di portata universale e di grande attualità che investe non solo l’aspetto economico e sociale. «Un tema che tocca il significato e il senso della convivenza tra tutti i popoli secondo principi di civiltà, progresso, umanità!» ha rimarcato nel corso di una dichiarazione.

L’idea di raccogliere su pergamene, come in uno scrigno prezioso, i versi di poeti piuttosto noti e ricorrenti negli scenari della letteratura e cultura nazionale, dedicati alla povertà, è scaturita – ha spiegato la poliedrica Anna Manna – dalla ventennale frequentazione che la stessa ideatrice del noto Premio “Le rosse Pergamene del Nuovo Umanesimo” ha istituito con il mezzo fisico della pergamena – attestazione e riconoscimento, ma anche testamento e affresco sociale – inteso come veicolo di cultura e diffusione della poesia.

La risposta del Vaticano non si è fatta attendere molto. Con grande gioia Anna Manna ha pubblicato sulle sue pagine Facebook la lettera ricevuta dalla Santa Sede in riscontro al suo invio. La missiva, con tanto di bollo della Segreteria Vaticana, era siglata dalla firma di Monsignor Roberto Cona, Assessore, e conteneva i ringraziamenti del Santo Padre che molto aveva apprezzato il lavoro del fascicolo con le poesie. Unitamente ai ringraziamenti di rito, il Santo Padre formulava la sua benedizione apostolica a tutti i poeti uniti dal progetto corale.

Sull’onda di questa grande soddisfazione la promotrice Manna ha deciso di proseguire nel suo cammino d’impegno collettivo e, dopo il discorso rivolto agli italiani pronunciato dal Capo dello Stato in vista della conclusione del 2020, venne deciso di raccogliere in un nuovo fascicolo le poesie dei poeti (questa volta legate al tema de “Il risveglio”) un totale di trentatré poeti – come gli anni di Gesù Cristo – inoltrate alla Segreteria Particolare della Presidenza della Repubblica in vista delle Festività Pasquali. Al gruppo precedente di poeti si sono aggiunti in questa nuova grande occasione anche gli artisti Milena Petrarca, Antonietta Siviero, Silvana Leonardi, Rosa Girodano, Regina Resta e altri bravi e appassionati di poesia.

Anche in tale circostanza, come osservato dall’ideatrice, «il cuore ha trovato sostegno!» difatti all’invio del plico ha fatto seguito una comunicazione del Presidente Mattarella, scritta di suo pugno, con la quale trasmetteva un biglietto di ringraziamento. Gesto di grande prestigio per l’intera iniziativa de “I Grandi dialoghi nel web” da rimanere come momento di grande importanza nello sviluppo ed elaborazione di questo mirabile progetto.

Anna Manna ha anche osservato che, dopo la grande soddisfazione promanata dalle maratone da lei lanciate e dall’onore riservato a lei e ai poeti partecipanti dalla partecipazione in termini di stima e riconoscenza del Pontefice e del Presidente della Repubblica, il progetto continua, sull’onda di una più accentuata energia sostenendo che sta lavorando nell’individuazione di nuove tematiche da percorrere. Questo perché, come rivelato, «un po’ per celia, un po’ per non morire, è diventato il mio progetto più importante!». Considerazione, questa, che non può non vedere il riscontro felicemente concorde e unanime tra quanti vi hanno aderito e tra coloro che si sono imbattuti nella notizia del progetto.

Jesi, 08/05/2021

