Sabato 9 giugno a Capri la premiazione del I Premio “Pablo Neruda” presieduto da Annalena Cimino

Si svolgerà sabato 9 giugno 2018 a partire dalle ore 10:30, presso la Sala consiliare del Comune di Capri, la cerimonia di premiazione del Premio internazionale di Poesia “Pablo Neruda – Città di Capri”, organizzato dall’Associazione culturale internazionale VerbumlandiArt di Galatone (Lecce), in collaborazione con la Municipalità di Capri e con la poetessa caprese Annalena Cimino, presidente del Premio. Saranno presenti all’evento ospiti illustri della letteratura, della musica, dell’arte e del giornalismo. Il Premio è inserito nell’ambito del progetto di VerbumlandiArt “La Catena della Pace, della Difesa dell’Ambiente, della Giustizia”, che vede realizzate e programmate in Italia numerose manifestazioni artistiche e letterarie.

“Il Premio di Poesia Pablo Neruda – Città di Capri è nato con lo scopo di onorare la fama mondiale dell’isola e della città di Capri – ha dichiarato Regina Resta, presidente di VerbumlandiArt e infaticabile organizzatrice culturale – per iniziativa della poetessa Annalena Cimino. Con vero piacere l’associazione Verbumlandiart ha organizzato l’evento, con la collaborazione della Città di Capri. VerbumlandiArt, che ha ottenuto nel 2014 la medaglia del Presidente della Repubblica per i suoi valori statutari e impegni culturali, ha realizzato il Progetto “La Catena della Pace, della salvaguardia dell’Ambiente, della Giustizia, con la Poesia, l’Arte, la Scrittura, la Musica, il Teatro, il Cinema, il Giornalismo” che unisce poeti, artisti, musicisti, attori, giornalisti, registi di tutto il mondo per costruire una civiltà dell’amore per la Pace, per la difesa dell’Ambiente, per la Giustizia, un progetto che cerca di diffondere i valori culturali delle varie nazioni e i sentimenti di collaborazione che, pur nel rispetto della propria identità etnica e culturale, possono nascere soltanto dall’empatia con le diversità culturali, dal dialogo e dal confronto con l’altro. Si può parlare di pace, di ambiente, di giustizia, con il linguaggio diretto e immediato della poesia e di tutte le arti.”

“La Città di Capri – aggiunge Resta – con le sue incantevoli acque azzurre e la salubrità del territorio, è il luogo ideale per diffondere questi temi, per farla capofila di un progetto internazionale, perché la sua bellezza amplifica a dismisura l’importanza di certi temi, così cari anche a Papa Francesco «…Dio ci ha fatto dono di un giardino rigoglioso, ma lo stiamo trasformando in una distesa inquinata di «macerie, deserti e sporcizia» (Enciclica Laudato si’, 161). Non possiamo arrenderci o essere indifferenti alla perdita della biodiversità e alla distruzione degli ecosistemi, spesso provocate dai nostri comportamenti irresponsabili ed egoistici».”

La Giuria del Premio, composta da Cinzia Baldazzi (Presidente, scrittrice e critico letterario), Annella Prisco (scrittrice), Sergio Camellini (poeta), Regina Resta (poetessa), Caterina Mansi(assessore alla Cultura Città di Capri) e Mario Staiano (già sindaco di Anacapri e imprenditore del settore turistico) ha provveduto a a stilare la seguente classifica:

RISULTATI FINALI PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA “PABLO NERUDA – CITTA’ DI CAPRI”, 1^ EDIZIONE

SEZ. A) – POESIA IN LINGUA ITALIANA, A TEMA

1. CARMELO SALVAGGIO – COME NERUDA

2. SILVANA STREMIZ – AMO IN TE IL PROFUMO DEL MARE

3. OTELLO SEMITI – LAMPEDUSA, ex aequo STEFANO CARANTI – VOLTARSI INDIETRO

MENZIONI D’ONORE

ALESSANDRA COSTANZO – BRICIOLE DI CUORE

ALFONSO GARGANO – M’ADDORMENTO E SOGNO IL MARE

CARLO SIMONELLI – DONNA ALLA FINESTRA

CARLO SOLIDORO – TRAMPOLINO

GIAMPIERO DONNICI – IL MARE DALL’ ALTO

LAURA PAVIA – IL MARE CHE MI NAUFRAGA DENTRO

MARCO VESCARELLI – IN RIVA A UN SOGNO

MARIA ANTONIETTA DOGLIO – SARÒ MARE

MICHELE GENTILE – UNA FINESTRA SUL MARE

MICHELE IZZO – IL MARE ALTROVE

VALTERO CURZI – SE TU VEDESSI

SEZ. B) – POESIA IN VERNACOLO, A TEMA

1.POETA GAETANO CATALANI – NT’A NU MAR’I NCHJÒSTRU

2.POETA ANTONIO BARRACATO – U MARI

3.POETA ANTONIO COVINO – TERRA ASSETTATA

SEZ. C) – POESIA IN LINGUA STRANIERA, A TEMA

ROMANIA

1. ALEXANDRA FIRITA – LE ACQUE TURCHINE

2. LILIANA LICIU – O FEREASTRĂ…SPRE MARE

3. TRANDAFIR SÎMPETRU – FĂRĂ TINE…

SERBIA

1. MILE LISICA – TAKO MI NEDOSTAJEŠ

2. MILOŠ MARJANOVIĆ – JEDNOM KADA ME POJEDE MRAK

3. ZORICA ĐUĐIĆ – MITIĆ – KAMENA LEPOTO

PREMI SPECIALI

1. BORISAV BORA BLAGOJEVIĆ – KO LI JE KRIV ?

2. KEMAL LJEVAKOVIĆ – EPITALAM

3. VESNA FOJKAR ĆIRIĆ – KADA VOLIŠ…

SEZ. F) – POESIA IN LINGUA ITALIANA, A TEMA LIBERO

1. GIUSEPPE BRUNASSO – TRA LE ORTICHE E LE VIOLE

2. GIUSY CAROFIGLIO – GLI ESTREMI RICONDURRANNO A NOI

3. CRISTINA PRINA – E LA NOTTE CHE PASSA

MENZIONI D’ONORE

ANITA NAPOLTANO – VOGLIA VERMIGLIA

ANNA SIANI – LASCIA CHE ENTRI

ANNAMARIA COLOMBA – IN PUNTA DI PENNA E DI CUORE

CLARA CHIARIELLO – PIOGGIA DI LACRIME

DOROTEA MATRANGA-MARE DI NOSTALGIA! (A MIO FIGLIO, MIGRANTE)

ELVIO ANGELETTI – I BAMBINI DI ALEPPO

MANUELA MAGI – SOSTANZIALMENTE DIVERSA

MARINELLA MANCA – ANIMA MIA…

RAFFAELE MESSINESE SOMMERSA LETTURA

RAYMONDE SIMONE FERRIER – ELEMENTO ACQUA, GRAZIE

ROBERTO ROSSI – PRENDO

SANDRA DE FELICE – L’EMOZIONE MI CATTURA IL CUORE

SEZ. G) – POESIA IN VERNACOLO, A TEMA LIBERO

1.CIRO IANNONE – ‘A FAMIGLIA

2 POETA ALFREDO SCOTTI – NUSTALGIA NAPULITANA

3 POETA VINCENZO CERASUOLO – AYLAN

MENZIONI D’ONORE

ANNA GENTILE – CHESTA SERA

FRANCESCO PAOLO MARIA GIULIANI – MESÈRIA

GINO ABBRO – ‘O STRUMENTO

GIULIANA CIBELLI – CAPRI MIA BELLA

MARIAPINA SACCO – TRAGARA

MAURO MILANI – IMMENSO

STEFANO BALDINU – EN L’IMMENSITAT DE UN RESPIR

SEZ. H) – POESIA IN LINGUA STRANIERA, A TEMA LIBERO

1. VINCENZO MONFREGOLA – ES LA TEMPORADA DE LA SEDA

2. MASSIMO PISTOIA – SUS OJOS

3. ROMANA D’ANGIOLA – A WINDOW ON THE SEA, ex aequo GIORGIA FONTANA DEL VECCHIO – LIBERTE’ D’AIMER

PREMI SPECIALI DEL PRESIDENTE

LORENZO SPURIO – PASEO DE GRACIA, ORE 17

ENZO BACCA – IL TARLO

PREMI SPECIALI DELLA GIURIA

CARMEN MOSCARIELLO – RABDOMANTE

ALFREDO GUARINO – CHICCHI DI POESIA

PREMIO DELLA CRITICA

FEDERICA MINNUNI – 16 OTTOBRE 1943

UMBERTO CORO – BUSSAMI …

PREMIO VERBUMLANDIART

CESARE NATALE – UN AMORE SENZA FINE

ROBERTO COLONNELLI – CRISALIDE D’ARGENTO

PREMIO DEL PRESIDENTE DEL CONCORSO

AMBRA LEMBO – IL MARE NELLE VENE

RICCARDO TIBERI – SPRAZZI DI GIOIA

VINCENZO ROSSANO – A TE

PREMIO SPECIALE OFFERTO DALLA FIDAPA SEZ. DI CAPRI

MANUELA DI MARTINO – INVERNO AMARO (LONDRA)

PREMIO SPECIALE UNA FINESTRA SUL MARE

GABRIELLA GIULIANI – AGHI DI MARE

ANNA CAPPELLA – PRELUDIO DI UN CANTO ANTICO

ROBERTA MENICONZI – UN SENTITO AMORE

PREMIO SEZIONE RAGAZZI SCUOLE PRIMARIE

SIRYA D’AGOSTINO – IL MARE CI RIVELA: I SUOI SEGRETI