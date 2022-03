Premio Letterario “Paola Fasulo”, a sostegno dell’ A.N.D.O.S.; come partecipare

Con il patrocinio della Città di San Donà di Piave e dell’ULSS 4

I Premio letterario Paola Fasulo

“Il cancro fra dolore, rassegnazione e coraggio”



Sezioni

• Narrativa anche edita in lingua italiana. Racconto, Diario, Testimonianza,

Fiaba.

• Poesia anche edita, in lingua italiana o in vernacolo (con traduzione)

• Premio A.N.D.O.S sul tema del tumore al seno

Il premio è aperto a tutti coloro che desiderano esprimere emozioni e vissuti sulla malattia oncologica legati alla loro esperienza personale o a quella di loro familiari, amici e conoscenti.

Modalità di Partecipazione: I racconti e le poesie, di lunghezza non superiore a 6 cartelle editoriali (12.000 battute compresi gli spazi, corpo minimo 12), dovranno essere attinenti al tema. Ciascun autore potrà partecipare con un massimo di tre racconti o di tre poesie da inviare insieme alla scheda di iscrizione entro e non oltre il 7 maggio 2022.

I testi dovranno pervenire in formato digitale (doc, odt, pdf) tramite mail a premioletterariopaolafasulo@gmail.com

Ogni racconto o ogni poesia dovrà contenere esclusivamente il titolo dello stesso (senza il nome dell’autore) mentre i dati degli autori andranno indicati sulla domanda di iscrizione (scaricabile dalla pagina web del Premio) che andrà spedita contestualmente all’opera.

Per ogni racconto o poesia con cui si partecipa va ripetuta la domanda di iscrizione.

Racconti e poesie saranno valutati da due Giurie separate i cui presidenti e componenti saranno resi noti quanto prima.

Il giudizio finale di ciascuna Giuria è insindacabile.

I vincitori saranno avvisati tramite telefonata o mail.

Per tutti i partecipanti le informazioni e la domanda di iscrizione saranno disponibili sul sito Internet alla pagina premioletterariopaola.netsons.org