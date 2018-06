“Piangendo Mawawil” di Malek Saleh, con un commento di Michela Zanarella

“Moaning Mawawil” di MALEK SALEH

For too long stayed the night of agony

With the scream of distance

it stormed me

And with the tear of bereavement

it flogged me

Your love is getting so painful to me

Its perfume got me tired

Once I smell it , I get along with me

Search for me

And burst into grief

Exactly like a funeral my life has become

since the time the light of your sun set.

I will waive me

Take me to you so as to be you

The satan of abandonment will never deceive me

Every time it seduces me into the subtitute sin

the angels of love wave to me with you

Oh you !! who escaped from the castle of my fortress

Come on!

Dance on the stage of my chest

So that the mawawil of my moaning will be silent.

Piangendo Mawawil

Traduzione di Claudia Piccinno

Troppo tempo durò la notte di dolore

e l’urlo della distanza

mi prese d’assalto

E con la lacrima del lutto

mi fustigò.

Il tuo amore sta diventando così doloroso per me

Il suo profumo mi ha stancato

Una volta avvertito l’odore, vado d’accordo con me stesso.

Mi cerco

E scoppio a piangere

Esattamente come un funerale è diventata la mia vita

dal momento in cui la luce del tuo sole è tramontata.

Rinuncerò a me

Portami da te perché io sia te stesso

Il satana dell’abbandono non mi ingannerà mai

Ogni volta mi seduce nel peccato sottotitolato

gli angeli dell’amore mi salutano con te

Oh tu !! che sei fuggito dal castello della mia fortezza

Dai!

Danza sul palco del mio petto

Così che il gemito del mio Mawawil

Sarà silenzioso.

Commento di Michela Zanarella

Un canto di sofferenza e disperazione dove la poesia diventa esigenza per liberare tutto il dolore racchiuso nel cuore. La distanza, le lacrime, il lutto, sono le parole chiave che ci accompagnano a vedere e a percepire la dimensione ‘tormentata’ che vive il poeta, per la perdita di chi ama. In questo caso dobbiamo però fare una precisazione: il testo in inglese ha una sua musicalità ed intensità, la traduzione in italiano, pur essendo in linea con il contenuto della lingua originale, presenta giustamente un ritmo diverso. Malek Saleh ha comunque uno stile riconoscibile, nelle sue poesie mantiene un codice espressivo di semplicità, che gli consente di arrivare al lettore.

L’autore

Malek Saleh è un poeta, nato in provincia di Maysan, nel sud dell’Iraq. Ha vinto numerosi premi nel campo della poesia. E’ membro dell’ Organizzazione Internazionale della cultura araba in Finlandia. Ha ottenuto il primo posto nel “Concorso Lega araba”. Ha partecipato a numerosi festival di poesia, è tradotto in diverse lingue.